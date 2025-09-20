Journées Européennes du Patrimoine à Marmande Marmande

Le temps d’un week-end, Marmande ouvre les portes de ses lieux emblématiques et propose un programme riche mêlant visites guidées, expositions, concerts, ateliers et performances artistiques.

Le temps d’un week-end, Marmande ouvre les portes de ses lieux emblématiques et propose un programme riche mêlant visites guidées, expositions, concerts, ateliers et performances artistiques. Chapelle Saint-Benoît, Musée Marzelles, Archives municipales, Médiathèque, Théâtre Comoedia ou encore Sous-Préfecture… chaque site dévoilera ses trésors et accueillera des moments musicaux, des lectures, des rencontres et des animations pour petits et grands. La plupart des rendez-vous sont gratuits et invitent à découvrir autrement l’histoire, la culture et la créativité qui animent la ville.

English : Journées Européennes du Patrimoine à Marmande

For one weekend, Marmande opens the doors of its emblematic sites and offers a rich program of guided tours, exhibitions, concerts, workshops and artistic performances.

German : Journées Européennes du Patrimoine à Marmande

Ein Wochenende lang öffnet Marmande die Türen zu seinen symbolträchtigen Orten und bietet ein reichhaltiges Programm mit Führungen, Ausstellungen, Konzerten, Workshops und künstlerischen Darbietungen.

Italiano :

Per un fine settimana, Marmande apre le porte dei suoi luoghi emblematici e offre un ricco programma di visite guidate, mostre, concerti, laboratori e performance artistiche.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine à Marmande

Durante un fin de semana, Marmande abre las puertas de sus lugares emblemáticos y ofrece un rico programa de visitas guiadas, exposiciones, conciertos, talleres y espectáculos artísticos.

