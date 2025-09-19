Journées européennes du patrimoine à Martigues Divers lieux, voir programme Martigues

Journées européennes du patrimoine à Martigues jeudi 18 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine à Martigues

Du jeudi 18 au dimanche 21 septembre 2025. Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-18

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-18

Comme chaque année, profitez des journées européennes du patrimoine à Martigues. Quel est le thème de l’édition 2025 ? La 42e édition sera le Patrimoine architectural il met en lumière les réalisations artistiques et techniques de l’architecture.Familles

Vous êtes invité à explorer, découvrir ou redécouvrir Martigues à travers visites, ateliers et animations.

Ces journées seront également l’occasion de mettre à l’honneur le bâtiment qui abrite le théâtre des Salins et qui fête ses 30 ans.

Programme complet à venir.



Le programme de l’Office de Tourisme. Inscription à l’Office ou en ligne sur martigues-tourisme.com

– Le 20 septembre de 9h30 à 11h30 Histoire et paysages, exploration des vestiges militaires de Martigues.

– Le 20 septembre de 9h30 à 12h30 Rand’eau douce en centre-ville de Martigues.

– Le 20 septembre de 10h30 à 12h30 Les secrets du Calen, pêche traditionnelle et dégustation de Poutargue. La visite affiche complet le 20/09, la prochaine est prévue le 24 octobre 2025.



Le programme général.

– Jeudi 18 septembre à 20h, Chapelle de l’Annonciade: concert rencontre autour du pianoforte. Inscription au 09 53 71 98 32.

L’association Anacrouse invite Pierre Bouyer à faire découvrir l’instrument « pianoforte » au travers des répertoires de Mozart, Haydn et Bach (fils).

Réservations au 09 53 71 98 32

– Samedi 20 septembre à 9h et à 14h visite du Fort de Bouc. Sur inscription au 04 42 49 03 30.

– Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15h visite de la cinémathèque Gnidzaz.

– Samedi 20 septembre à 10h30, 15h et 16h30 visite de la tribune aux graffitis de la Chapelle de l’Annonciade. 04 42 49 03 30.

Exceptionnellement ouverte chaque année pour les Journées européennes du patrimoine, la tribune de l’Annonciade dévoile trois siècles d’histoire à travers plus de 500 graffitis tracés au fusain, à la sanguine ou à la pointe du couteau.

Sur inscription.

– Samedi 20 septembre à 16h10, Chapelle de l’Annonciade Danse « ça prend d’la place l’absence ».

Atelier chorégraphique contemporain du site Picasso, dirigé par Laetitia D’Anna.

– Dimanche 21 septembre, place du marché Le comité des fêtes de la Couronne propose des animations.

Renseignements au 06 25 06 62 59

Samedi 20 et dimanche 21 à 16h, Galerie de l’Histoire visite sur le thème de l’étang. 04 42 49 03 30.

– Samedi 20 et dimanche 21 à 14h, Galerie de l’Histoire atelier « ma petite mer ». À partir de 8 ans. 04 42 49 03 30.

– Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 18h Le musée Ziem vous convie à des moments partagés. Initiation au handpan, lecture de contes, ateliers d’arts plastiques, visites commentées… .

Divers lieux, voir programme Dans toute la ville Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 42 42 31 16 info@martigues-tourisme.com

English :

As every year, make the most of the European Heritage Days in Martigues. What is the theme of the 2025 event? The theme of the 42nd edition will be ‘Architectural Heritage’, highlighting the artistic and technical achievements of architecture.

German :

Genießen Sie wie jedes Jahr die Europäischen Tage des Kulturerbes in Martigues. Wie lautet das Thema der Ausgabe 2025? Die 42. Ausgabe wird das Thema „Architektonisches Erbe“ sein: Es beleuchtet die künstlerischen und technischen Errungenschaften der Architektur.

Italiano :

Come ogni anno, approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio a Martigues. Qual è il tema dell’evento del 2025? Il tema della 42ª edizione sarà il « Patrimonio architettonico », che metterà in evidenza le conquiste artistiche e tecniche dell’architettura.

Espanol :

Como cada año, aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio en Martigues. ¿Cuál es el tema de la edición de 2025? El tema de la 42ª edición será El patrimonio arquitectónico , que pondrá de relieve los logros artísticos y técnicos de la arquitectura.

