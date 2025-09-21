Journées Européennes du Patrimoine à Meilhan sur Garonne Meilhan-sur-Garonne

Dans le Bourg Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-21

– Dans les pas du peintre Giovanni Masutti visite guidée avec Alice Elbaz, guide conférencière

– Atelier artistique et exposition de tableaux

– Projection du film Il reste encore demain de Paola Cortellesi .

Dans le Bourg Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 30 04

