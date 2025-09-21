Journées Européennes du Patrimoine à Meilhan sur Garonne Meilhan-sur-Garonne
Journées Européennes du Patrimoine à Meilhan sur Garonne Meilhan-sur-Garonne dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine à Meilhan sur Garonne
Dans le Bourg Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
– Dans les pas du peintre Giovanni Masutti visite guidée avec Alice Elbaz, guide conférencière
– Atelier artistique et exposition de tableaux
– Projection du film Il reste encore demain de Paola Cortellesi .
Dans le Bourg Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 30 04
English : Journées Européennes du Patrimoine à Meilhan sur Garonne
German : Journées Européennes du Patrimoine à Meilhan sur Garonne
Italiano :
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine à Meilhan sur Garonne
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Meilhan sur Garonne Meilhan-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Val de Garonne