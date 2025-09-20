JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À MENDE Mende
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À MENDE Mende samedi 20 septembre 2025.
Lozère
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À MENDE Place du Foirail Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
2025-09-21
LES PORTES OUVERTES SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Entrée libre mais soumis à des jauges possibilité de temps d’attente en fonction du nombre de visiteurs.
Informations non communiquées
LES VISITES SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Les places sont limitées pour chaque visite.
La réservation est obligatoire auprès des services concernés
Informations non communiquées .
Place du Foirail
Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À MENDE Mende a été mis à jour le 2025-04-03 par 48-OT Mende