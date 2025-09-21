JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À MENDE Mende
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À MENDE
Place du Foirail Mende Lozère
Gratuit
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2025
LES PORTES OUVERTES
* Chapelle des Pénitents de 9h à 12h,
* Musée du Gévaudan de 10h à 18h,
* Ancienne Pharmacie de 14h à 18h,
LES VISITES & ANIMATIONS DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 2025
En matinée
* Visite commentée de l’Ancienne Pharmacie et de la maison dite « Ancienne Synagogue ».
Durée 45 minutes.
RDV & départs devant l’Office de Tourisme de Mende, place du Foirail à 9h, 10h, 11h & 12h.
GRATUIT RÉSERVATION OBLIGATOIRE 04 66 94 00 23 (Office de Tourisme de Mende).
L’après-midi
* Visite commentée du Mémorial du Camp de Rieucros et du Rocher.
Durée 2h RDV & départ à 14h GRATUIT
* Visite commentée de la Tour des Pénitents et de l’Hôtel de Ville.
Durée 45 minutes.
RDV & départs devant l’Office de Tourisme de Mende, place du Foirail à 14h, 15h, 16h & 17h.
GRATUIT RÉSERVATION OBLIGATOIRE 04 66 94 00 23 (Office de Tourisme de Mende).
Consultez la page https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/agenda-des-animations/ pour avoir plus d’informations sur les autres animations des journées du Patrimoine en Lozère. .
Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85
