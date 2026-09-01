Informations pratiques

Montlouis

Journées Européennes du Patrimoine à Montlouis

Bourg de Montlouis Montlouis Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église, l’accès se fait par la petite porte latérale.

A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, découvrez cette charmante église romane dans le village de Montlouis entre Châteauneuf-sur-Cher et Lignières. .

Bourg de Montlouis Montlouis 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 31

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English :

The church is open to the public via the small side door.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Montlouis Montlouis a été mis à jour le 2026-09-02 par BIT CHATEAUNEUF-SUR-CHER