Journées Européennes du Patrimoine à Montlouis Montlouis
samedi 19 septembre 2026 · Montlouis
Informations pratiques
Montlouis
Journées Européennes du Patrimoine à Montlouis
Bourg de Montlouis Montlouis Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église, l’accès se fait par la petite porte latérale.
A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, découvrez cette charmante église romane dans le village de Montlouis entre Châteauneuf-sur-Cher et Lignières. .
Bourg de Montlouis Montlouis 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 31
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English :
The church is open to the public via the small side door.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Montlouis Montlouis a été mis à jour le 2026-09-02 par BIT CHATEAUNEUF-SUR-CHER