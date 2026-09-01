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Journées Européennes du Patrimoine à Montlouis Montlouis

samedi 19 septembre 2026 · Montlouis

Journées Européennes du Patrimoine à Montlouis Montlouis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Bourg de Montlouis
Ville
18160 Montlouis
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Montlouis

Journées Européennes du Patrimoine à Montlouis

Bourg de Montlouis Montlouis Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de l’église, l’accès se fait par la petite porte latérale.
A l’occasion des journées européennes du Patrimoine, découvrez cette charmante église romane dans le village de Montlouis entre Châteauneuf-sur-Cher et Lignières.   .

Bourg de Montlouis Montlouis 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 04 31 

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English :

The church is open to the public via the small side door.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Montlouis Montlouis a été mis à jour le 2026-09-02 par BIT CHATEAUNEUF-SUR-CHER