Journées Européennes du Patrimoine à Montourtier Commune de Montourtier Montsûrs

Journées Européennes du Patrimoine à Montourtier Commune de Montourtier Montsûrs samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à Montourtier

Commune de Montourtier Château de Bourgon Montsûrs Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Visites commentées du château de Bourgon ( XVe et XVIe) classé Monument Historique le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tarif: 10 € par pers.

Le jardin, la chapelle et le potager seront libres d’accès. .

Commune de Montourtier Château de Bourgon Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 37 29 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Montourtier Montsûrs a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons