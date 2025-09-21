Journées Européennes du Patrimoine à Moréac Moréac
Départ chapelle du Faouët Moréac Morbihan
2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Des itinéraires de randonnée, à pied ou à vélo, seront proposés pour découvrir les trois chapelles de la commune Saint-Ivy, Lojean et la chapelle du Faouët qui seront exceptionnellement ouvertes. Des visites virtuelles et des expositions photographiques seront également mises en place. Dès 8h30. .
Départ chapelle du Faouët Moréac 56500 Morbihan Bretagne
