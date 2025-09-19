Journées européennes du Patrimoine à Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre

Début : 2025-09-19 09:00:00

fin : 2025-09-21 22:00:00

2025-09-19

Journées du Patrimoine 19 au 21 septembre à NEVERS

Vendredi 19

– A partir de 18h Rallye du Patrimoine Le quartier Saint-Etienne. Prêts pour une mission exploration ? Cap sur le quartier Saint-Étienne ! Remonte le temps, saute d’une époque à l’autre et deviens incollable sur ce quartier plein de surprises ! Lieu de RDV Place Chaméane. Sans inscription. Infos au 03.86.68.44.60

Vendredi 19 et samedi 20

– Vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h atelier de décor sur Faïence à la Faïencerie Georges, 7 Quai de Mantoue. Tarif 12€ / à partir de 10 ans. Infos au 03.86.61.09.12

– Vendredi et samedi de 14h30 à 16h30 présentation de documents patrimoniaux, Médiathèque Jean Jaurès. Entrée libre. Infos au 03.86.68.48.50

– Vendredi et samedi de 15h à 17h30 visite du Café Charbon, Rue Mademoiselle Bourgeois, avec possibilité d’assister aux balances du concert du jour. Départ toutes les 30 min. Infos au 03.79.20.00.25

Tout le weekend

– Samedi et dimanche de 14h à 18h Visite du Musée de la Porte du Croux. Infos au 03.86.68.44.60

– Samedi et dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h ouverture de la Chapelle Sainte Marie avec possibilité de découvrir le décor du plafond du Théâtre de Nevers. Infos au 03.86.68.44.60

– Samedi 20 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et dimanche 21 de 14h30 à 18h30 visite du chœur et déambulatoire de la Cathédrale de Nevers. Accès des personnes à mobilité réduite par la Rue Abbé Boutiller. Infos au 06.01.77.44.60

– Samedi et dimanche de 14h à 18h Visite de l’église Bernadette du Banlay, 29 rue Claude Parent. Sur inscription. Infos au 03.86.68.44.60

– Samedi 20 et dimanche 21 à partir de 10h le service des archives de Nevers agglomération fait découvrir la véritable histoire de la faïencerie Georges au Musée de la Faïence et des Beaux Arts. Infos au 03.86.68.44.50

– Samedi 20 et dimanche 21 de 10h à 13h et de 14h à 18h exposition « Edouard Goerg, contestataire et féministe ? » par les Amis du Musée de la Faïence et des Beaux Arts. Infos au 03.86.68.44.50

– Samedi 20 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et dimanche 21 de 14h30 à 18h30 visite de la crypte archéologique de la Cathédrale de Nevers. Sur inscription (stand situé à l’intérieur de l’Association Regards sur la Cathédrale). Max 18 personnes. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Infos au 06.01.77.44.60

– Samedi 20 de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et dimanche 21 de 14h30 à 18h30 montée à la Tour Bohier. Sur inscription (stand situé à l’intérieur de l’Association Regards sur la Cathédrale). Max 18 personnes. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Dès 8 ans. Infos au 06.01.77.44.60

– Samedi et dimanche de 14h à 18h30 atelier pour enfants et adultes Bâtisseurs de Cathédrale à l’intérieur de la Cathédrale. Dès 8 ans.

– Samedi 20 de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30 et dimanche 21 de 10h30 à 12h30 visite de La Maison, Boulevard Pierre de Coubertin. Sur inscription. Infos au 03.86.93.09.09

– Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h Visite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts. Infos au 03.86.68.44.60

– Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h Exposition temporaire L’Œil absolu. Le XXème siècle de Jacques Thuillier au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts. Infos au 03.86.68.44.60

– Samedi 20 de 14h30 à 15h30 et dimanche 21 de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30 visite commentée de l’exposition La Nièvre et la seconde guerre mondiale. Trace et mémoire aux Archives départementales de la Nièvre, 1 Rue Charles Roy. Entrée libre. Infos au 03.86.60.68.30

– Samedi et dimanche de 15h30 à 16h30 visite guidée du centre des archives historiques de la Nièvre, 1 Rue Charles Roy. Sans réservation, dans la limite des places disponibles par visite (15 personnes). Infos au 03.86.60.68.30

– Samedi et dimanche de 14h à 18h visite du Musée de l’éducation, Boulevard Victor Hugo. Infos au 09.64.46.28.90

– Vendredi 19 de 14h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h vente de documents et livres déclassés, Médiathèque Jean Jaurès. Infos au 03.86.68.48.50

– Samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 18h visite de la Chapelle Saint Sylvain, Rue Mademoiselle Bourgeois. Départs de visites toutes les 45 min. Sans réservation. Infos au 06.75.37.20.33

– Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 19h visite des vestiges de l’Eglise Saint Sauveur à la Galerie Arko, Place Mossé. Infos au 03.86.57.93.22

– Samedi et dimanche de 10h à 18h Visite de l’Eglise Saint Etienne. Infos au 03.86.68.44.60

– Samedi et dimanche de 14h à 18h Visite de l’Eglise Saint Pierre. Infos au 03.86.68.44.60

– Samedi et dimanche de 14h à 18h visite du Four de l’Autruche, Rue du Singe. Infos au 03.86.68.44.60

– De 10h à 13h et de 14h à 17h30 Visite commentée du petit théâtre. Visites commentées d’1h (départs à 10h, 11h, 12h, 14h,14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30). Lieu de RDV Petit Théâtre. Gratuit sur inscription https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/visite-commentee-du-petit-theatre-de-nevers/ Infos au 03.86.68.44.60

– Samedi et dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à 18h Visite libre du Palais ducal / Espace Patrimoine. Lieu de RDV CIAP/Palais ducal. Gratuit sans inscription. Infos au 03.86.68.44.60

– Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h Visite guidée du Tribunal judiciaire 3 visites le matin (10h, 11h et 12h) et l’après-midi (14h, 15h et 16h). Lieu de RDV Tribunal judiciaire. Gratuit sur inscription https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/visite-guidee-du-tribunal-judiciaire/ Infos au 03.86.68.44.60

Samedi 20

– Samedi 20 septembre à 20h, concert à l’église Saint Etienne, organisé au profit de l’Association Catholique d’Aide aux Migrants (ACNAM) avec La guitare en chantant. Libre participation.

– De 10h à 17h visite de l’INKUB et de l’Agora Business, 7 Rue du 13ème de Ligne. Visites à 10h, 11h, 14h, 15, 16h et 17h.

– De 11h à 12h rencontre avec le musicien Sébastien Tron à la Médiathèque Jean Jaurès. Infos au 03.86.68.48.50

– De 10h à 12h Visite guidée de l’Hôtel de ville de Nevers. Lieu de RDV Hôtel de ville. Gratuit sur inscription https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/visite-guidee-de-lhotel-de-ville-de-nevers/ Infos au 03.86.68.44.60

– De 14h à 18h30 Visite guidée de la Préfecture. Profitez d’une visite guidée de la préfecture conduite par un guide-conférencier et un membre du cabinet préfectoral. Visites guidées d’1h30 (départs à 14h, 15h30 et 17h). Lieu de RDV Préfecture (côté square de la Résistance). Gratuit sur inscription https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/visite-guidee-de-la-prefecture-de-la-nievre/ Infos au 03.86.68.44.60

– A partir de 19h Inauguration du livre de l’Inventaire général sur le Théâtre municipal. L’inventaire des monuments historiques s’est penché sur le théâtre communal de Nevers et publie aujourd’hui le volume qui lui est dédié. Prenez part à cette aventure patrimoniale qui retrace l’histoire mouvementée de ce théâtre à l’italienne construit sur les ruines d’un petit palais du 17e siècle. Lieu de RDV Théâtre municipal. Gratuit, sans inscription. Infos au 03.86.68.44.60

– De 18h à 20h Bal à Saint-Etienne. Sur des musiques entraînantes et joyeuses, venez danser au Square Girerd, en plein cœur du quartier historique de Saint-Etienne. Lieu de RDV Square Girerd. Gratuit, sans inscription. Infos au 03.86.68.44.60

Dimanche 21

– Dimanche 21 septembre à 14h30, 17h et 17h30 (3 représentations de 30 mn), Duo Fantasia (flûte et piano) et le groupe Cattleya, animations musicales proposées par la ville de Nevers dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Entrée gratuite.

– De 10h à 13h et de 14h à 17h Visite guidée du Tribunal judiciaire. 3 visites le matin (10h, 11h et 12h) et 4 l’après-midi (14h, 15h, 16h et 17h). Lieu de RDV Tribunal judiciaire. Gratuit sur inscription https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/visite-guidee-du-tribunal-judiciaire/ Infos au 03.86.68.44.60

– De 14h à 18h Après-midi musicale à l’église Saint-Étienne. Lors d’une après-midi ouvrez grand les oreilles et entrez dans Saint-Étienne comme vous ne l’avez jamais entendu. Venez découvrir des associations qui font vivre la musique dans tous ses états et donne à Saint-Etienne toute sa perspective. L’après-midi sera ponctuée de concerts et autres improvisations musicales. Des ateliers danse et fabrication d’instruments avec des matériaux recyclés seront également proposés tout l’après-midi. Lieu de RDV Eglise Saint-Etienne. Sans inscription. Infos au 03.86.68.44.60

– De 14h30 à 17h portes ouvertes de la Société Académique du Nivernais, Rue Sabatier. Entrée libre. Infos au 06.30.85.22.26 .

