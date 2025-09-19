Journées européennes du patrimoine à Nyons Nyons

42e édition des Journées Européennes du Patrimoine à Nyons, avec accès gratuit pour toutes les manifestations du week-end visites guidées, balade contée, exposition…

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

English :

42nd European Heritage Days in Nyons, with free admission to all weekend events: guided tours, storytelling walks, exhibitions…

German :

42. Ausgabe der Europäischen Tage des Kulturerbes in Nyons, mit freiem Eintritt für alle Veranstaltungen des Wochenendes: Führungen, Märchenwanderung, Ausstellung…

Italiano :

le 42esime Giornate Europee del Patrimonio a Nyons, con ingresso gratuito a tutti gli eventi del fine settimana: visite guidate, passeggiate narrative, mostre…

Espanol :

42ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio en Nyons, con entrada gratuita a todos los actos del fin de semana: visitas guiadas, paseos cuentacuentos, exposiciones, etc.

