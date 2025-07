JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À OLONZAC Olonzac

Boulevard Louis Blazin Olonzac Hérault

Visite exclusive du Château de Veyes et de son parc . L’architecture à l’âge d’or viticole Avec Karyn Orengo & Wendy Cunnen

Durée 1h30 Gratuit Tout public

Une immersion dans l’élégance viticole d’un château rarement ouvert au public

Visite exclusive Le Château de Veyes et son parc

Thème L’architecture à l’époque de l’âge d’or viticole

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir en avant-première un nouveau circuit patrimonial** consacré aux Demeures et châteaux à l’époque de l’âge d’or viticole . Cette visite guidée exceptionnelle vous ouvre les portes du Château de Veyes, joyau architectural niché au cœur d’Olonzac, et de son parc arboré.

Une exploration inédite, menée en binôme par

-Karyn Orengo, Responsable de l’inventaire au PHLV

-Wendy Cunnen, Service patrimoine de la Communauté de Communes Minervois Caroux

Plongez dans l’histoire locale à travers les grandes demeures viticoles, témoins d’une époque prospère et élégante. Une immersion dans l’art de bâtir, entre tradition et prestige.

Rendez-vous Château de Veyes Boulevard Louis Blazin

Durée :1h30 Tout public Gratuit .

Boulevard Louis Blazin Olonzac 34210 Hérault Occitanie +33 4 67 97 39 34

English :

Exclusive tour of Château de Veyes and its grounds. Architecture in the Golden Age of Wine With Karyn Orengo & Wendy Cunnen

Duration: 1h30 ? Free admission ? Open to all

Immerse yourself in the winegrowing elegance of a château rarely open to the public

German :

Exklusive Besichtigung des Château de Veyes und seines Parks . Architektur im goldenen Zeitalter des Weinbaus Mit Karyn Orengo & Wendy Cunnen

Dauer: 1,5 Stunden ? Kostenlos ? Für alle Altersgruppen

Eintauchen in die Eleganz des Weinbaus in einem Schloss, das nur selten der Öffentlichkeit zugänglich ist

Italiano :

Visita esclusiva dello Château de Veyes e del suo parco. Architettura nell’epoca d’oro del vino Con Karyn Orengo e Wendy Cunnen

Durata: 1h30 ? Ingresso libero? Aperto a tutti

Immergetevi nell’eleganza vitivinicola di uno château raramente aperto al pubblico

Espanol :

Visita exclusiva al Château de Veyes y sus jardines. Arquitectura en la edad de oro del vino Con Karyn Orengo y Wendy Cunnen

Duración: 1h30 ? Entrada gratuita ? Abierto a todos

Sumérjase en la elegancia vinícola de un château raramente abierto al público

