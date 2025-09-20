Journées Européennes du Patrimoine à Paléopolis Paléopolis, la colline aux dinosaures Gannat

Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit « Chazoux » Route de Bègues Gannat Allier

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Plongez dans le passé et partez à la découverte du patrimoine paléontologique local grâce à des animations ludiques et enrichissantes pour toute la famille ! Ateliers * Limagne préhistorique et * Carbonifère-Permien.

Paléopolis, la colline aux dinosaures Lieu-dit « Chazoux » Route de Bègues Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 16 00 contact@paleopolis-parc.com

English :

Dive into the past and discover the local paleontological heritage with fun and enriching activities for the whole family! Workshops: * Prehistoric Limagne and * Carboniferous-Permian.

German :

Tauchen Sie ein in die Vergangenheit und entdecken Sie das lokale paläontologische Erbe mit spielerischen und bereichernden Animationen für die ganze Familie! Workshops: * Prähistorische Limagne und * Karbon-Perm.

Italiano :

Tuffatevi nel passato e scoprite il patrimonio paleontologico locale con attività divertenti ed educative per tutta la famiglia! Laboratori: * Limagne preistoriche e * Carbonifero-Permiano.

Espanol :

Sumérjase en el pasado y descubra el patrimonio paleontológico local con actividades divertidas y educativas para toda la familia Talleres: * Limagne prehistórica y * Carbonífero-Pérmico.

