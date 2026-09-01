Informations pratiques

Paradou

Journées Européennes du Patrimoine à Paradou

Samedi 19 septembre 2026 à 9h.

Dimanche 20 septembre 2026 à 9h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Village du Paradou Paradou Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 09:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Participez aux Journées Européennes du Patrimoine au Paradou !Familles

La Municipalité du Paradou et l’association Terres des Baux, d’hier à aujourd’hui vous proposent 2 activités pour découvrir le patrimoine du Paradou



Samedi 19 septembre

Visite guidée des Tours de Castillon. Avec Sébastien Corniot, archéologue et doctorant, et Dominique Valadier de l’association Terre des Baux.

RDV 9h directement sur le site des Tours



Dimanche 20 septembre

Jeu/concours en famille à la découverte du patrimoine du Paradou.

Départ 9h30 du presbytère, arrivée à la mairie.



L’Église Saint-Martin sera ouverte le matin de 9h30 à 11h30 .

Village du Paradou Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 54 01 accueil@mairie-du-paradou.fr

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English :

Take part in the European Heritage Days in Le Paradou!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Paradou Paradou a été mis à jour le 2026-09-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles