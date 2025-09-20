JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À PAULHAN Paulhan

Paulhan Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Profitez des journées européennes du patrimoine pour découvrir l’architecte des Halles et de l’église Sainte-Croix de Paulhan. Cette exposition feras focus sur la vie et le parcours de Paul Harant, architecte émérite biterrois.

Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 71 84 21 79 lesamisdepaulhan@gmail.com

English :

Take advantage of the European Heritage Days to discover the architect of Paulhan’s Halles and Sainte-Croix church. This exhibition will focus on the life and career of Paul Harant, one of Berne’s leading architects.

German :

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um den Architekten der Halles und der Kirche Sainte-Croix in Paulhan zu entdecken. Diese Ausstellung wird das Leben und den Werdegang von Paul Harant, einem verdienten Architekten aus Biterro, beleuchten.

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per scoprire l’architetto delle Halles e della chiesa di Sainte-Croix a Paulhan. La mostra si concentra sulla vita e sulla carriera di Paul Harant, uno dei principali architetti di Berna.

Espanol :

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para descubrir al arquitecto de las Halles y de la iglesia Sainte-Croix de Paulhan. Esta exposición se centrará en la vida y la carrera de Paul Harant, uno de los principales arquitectos de Berna.

