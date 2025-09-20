Journées Européennes du Patrimoine à Peyrilles, Prieuré du Dégagnazès Peyrilles

Journées Européennes du Patrimoine à Peyrilles, Prieuré du Dégagnazès Peyrilles samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à Peyrilles, Prieuré du Dégagnazès

Prieuré du dégagnazès Peyrilles Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre du prieuré de Dégagnazès et de son sanctuaire de verdure.

L’église Notre-Dame-de-la-Compassion, ancienne église du prieuré de grandmontains Notre-Dame, est une église catholique située à Dégagnazès.

En 1235, Aymeric de Gourdon, seigneur de Peyrilles, donne à l’ordre de Grandmont le lieu de Dégagnazès pour y fonder un monastère. En 1679, l’église est en partie ruinée et les bâtiments conventuels sont détruits.

Le décor peint du choeur, réalisé au XVIIIe siècle, indique que quelques travaux ont alors été effectués. L’église, devenue paroissiale, est réparée au XIXe siècle la voûte de la nef est refaite, une nouvelle façade et un clocher sont élevés à l’ouest. L’aile orientale des bâtiments conventuels a été transformée en maison d’habitation privée en 1842.

Aujourd’hui, vous pouvez aussi y admirer une grande et une petite Piéta du XIVe siècle ainsi que la fresque du cul-de-four, restaurée en 2012.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez librement l’église du prieuré de Dégagnazès, nichée dans un écrin de verdure.

Le sanctuaire naturel qui l’entoure invite à la paix et à la contemplation, offrant un moment de calme entre histoire, spiritualité et nature. .

Prieuré du dégagnazès Peyrilles 46310 Lot Occitanie

English :

Free visit of the Dégagnazès priory and its green sanctuary.

The church of Notre-Dame-de-la-Compassion, former church of the Grandmontain priory of Notre-Dame, is a Catholic church in Dégagnazès.

In 1235, Aymeric de Gourdon, lord of Peyrilles, gave the Dégagnazès site to the Grandmont order to found a monastery. In 1679, the church was partly ruined and the monastery buildings destroyed.

The painted decoration of the choir, created in the 18th century, indicates that some work was carried out at that time. The church, which had become a parish church, was repaired in the 19th century: the nave vault was rebuilt, and a new facade and bell tower were erected on the west side. The east wing of the convent buildings was converted into a private dwelling in 1842.

Today, you can also admire a large and a small 14th-century Piéta, as well as the fresco in the cul-de-four, restored in 2012.

German :

Freie Besichtigung des Priorats von Dégagnazès und seines Heiligtums im Grünen.

Die Kirche Notre-Dame-de-la-Compassion, die ehemalige Kirche des Grandmontains-Priorats Notre-Dame, ist eine katholische Kirche in Dégagnazès.

Im Jahr 1235 schenkte Aymeric de Gourdon, Herr von Peyrilles, dem Orden von Grandmont den Ort Dégagnazès, um dort ein Kloster zu gründen. Im Jahr 1679 ist die Kirche teilweise ruiniert und die Klostergebäude sind zerstört.

Die im 18. Jahrhundert gemalte Dekoration des Chors weist darauf hin, dass damals einige Arbeiten durchgeführt wurden. Jahrhundert repariert: Das Gewölbe des Kirchenschiffs wird erneuert, eine neue Fassade und ein Glockenturm im Westen werden errichtet. Der Ostflügel der Klostergebäude wurde 1842 in ein privates Wohnhaus umgewandelt.

Heute können Sie hier auch eine große und eine kleine Piéta aus dem 14. Jahrhundert sowie das Fresko im Cul-de-four bewundern, das 2012 restauriert wurde.

Italiano :

Visita libera del priorato di Dégagnazès e del suo santuario verde.

La chiesa di Notre-Dame-de-la-Compassion, antica chiesa del priorato Grandmontain di Notre-Dame, è una chiesa cattolica di Dégagnazès.

Nel 1235, Aymeric de Gourdon, signore di Peyrilles, donò il sito di Dégagnazès all’ordine dei Grandmont per fondare un monastero. Nel 1679, la chiesa fu parzialmente rovinata e gli edifici del monastero distrutti.

La decorazione pittorica del coro, realizzata nel XVIII secolo, indica che all’epoca furono eseguiti alcuni lavori. La chiesa, divenuta parrocchiale, fu riparata nel XIX secolo: fu ricostruita la volta della navata centrale e furono eretti una nuova facciata e un campanile sul lato ovest. L’ala est dell’edificio conventuale fu trasformata in abitazione privata nel 1842.

Oggi si possono ammirare anche una Pietà grande e una piccola del XIV secolo e l’affresco nel cul-de-four, restaurato nel 2012.

Espanol :

Visita libre del priorato de Dégagnazès y de su santuario verde.

La iglesia de Notre-Dame-de-la-Compassion, antigua iglesia del priorato Grandmontain de Notre-Dame, es una iglesia católica de Dégagnazès.

En 1235, Aymeric de Gourdon, Señor de Peyrilles, donó el emplazamiento de Dégagnazès a la orden de Grandmont para fundar un monasterio. En 1679, la iglesia quedó parcialmente en ruinas y los edificios del monasterio destruidos.

La decoración pintada del coro, realizada en el siglo XVIII, indica que en esa época se llevaron a cabo algunas obras. La iglesia, convertida en parroquia, fue reparada en el siglo XIX: se reconstruyó la bóveda de la nave y se levantaron una nueva fachada y un campanario en el lado oeste. El ala este de los edificios del convento se convirtió en vivienda privada en 1842.

En la actualidad, también se pueden admirar una Piedad grande y otra pequeña del siglo XIV, así como el fresco del patio de armas, restaurado en 2012.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Peyrilles, Prieuré du Dégagnazès Peyrilles a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Gourdon