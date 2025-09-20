Journées Européennes du patrimoine à Plassac villa Gallo romaine Plassac

villa Gallo romaine 5 Allée de la Mairie Plassac Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Cette année encore, la villa gallo romaine de Plassac prévoit de nombreuses activités pour les journées européennes du patrimoine!

Au programme Visites guidées, ateliers et animations !

– Samedi 20 et dimanche 21 septembre

10h30 Atelier pour les enfants entre 8 et 12 ans. Initiation à la céramique antique . Les participants apprendrons les techniques de base de la céramique (à la pincée ou colombin) dans le but de réaliser un petit bol à l’image des céramiques du musée de la Villa gallo-romaine. Réservation obligatoire.

Toute la journée en accès libre Visite libre et gratuite du musée et du site archéologique. Exposition temporaire en 3 panneaux « grandir à l’époque romaine ». Atelier « écris sur ton ostraka » (L’ ostraka est un morceau de céramique cassée sur laquelle les enfants de l’Antiquité prenait des notes). Jeux de société antiques (Latroncules, Marelle, billes…) .

villa Gallo romaine 5 Allée de la Mairie Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 84 80 villagalloromaine-plassac@gironde.fr

