Journées Européennes du patrimoine à Plassac villa Gallo romaine Plassac

Cette année encore, la villa gallo romaine de Plassac prévoit de nombreuses activités pour les journées européennes du patrimoine!
Au programme Visites guidées, ateliers et animations !
– Samedi 20 et dimanche 21 septembre
10h30 Atelier pour les enfants entre 8 et 12 ans. Initiation à la céramique antique . Les participants apprendrons les techniques de base de la céramique (à la pincée ou colombin) dans le but de réaliser un petit bol à l’image des céramiques du musée de la Villa gallo-romaine. Réservation obligatoire.
Toute la journée en accès libre Visite libre et gratuite du musée et du site archéologique. Exposition temporaire en 3 panneaux « grandir à l’époque romaine ». Atelier « écris sur ton ostraka » (L’ ostraka est un morceau de céramique cassée sur laquelle les enfants de l’Antiquité prenait des notes). Jeux de société antiques (Latroncules, Marelle, billes…) .
villa Gallo romaine 5 Allée de la Mairie Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 84 80 villagalloromaine-plassac@gironde.fr
