Journées européennes du patrimoine à Ploërdut la chapelle N-D de Crénénan Ploërdut

Journées européennes du patrimoine à Ploërdut la chapelle N-D de Crénénan Ploërdut samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine à Ploërdut la chapelle N-D de Crénénan

Crénénan Ploërdut Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Venez visiter la chapelle Notre-Dame de Crénénan, surplombant la vallée du Scorff. Son architecture est marquée par deux styles distincts, reflétant les périodes de construction. Entrez dans la chapelle et admirez ses somptueux lambris peints. Apercevrez-vous le goupil voleur d’andouille sur l’une des sablières sculptées ? Visite libre. .

Crénénan Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 44 43

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine à Ploërdut la chapelle N-D de Crénénan Ploërdut a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan