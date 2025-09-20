Journées européennes du patrimoine à Ploërdut l’église Saint-Pierre Ploërdut
Journées européennes du patrimoine à Ploërdut l'église Saint-Pierre Ploërdut samedi 20 septembre 2025.
Place de la République Ploërdut Morbihan
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Au cœur du bourg, ouverture de cet édifice classé, rare exemple de l’art Roman en Bretagne qui conserve encore sa nef et ses bas-côtés de la fin du XIe et du début du XIIe siècle. Accès libre. Le samedi à 20h30, concert de l’ensemble Fantaisie. Musique médiévale du XIIème au XVème siècle. Chants religieux et profanes, chansons d’amour, musiques instrumentales et à danser s’enchaînent pour donner corps à un concert vivant et joyeux. .
Place de la République Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne
