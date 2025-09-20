Journées européennes du Patrimoine à Plouégat-Guerrand Plouégat-Guérand

Plouégat-Guérand Finistère

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Au programme de cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine à Plouégat-Guerrand

> ÉGLISE SAINT-AGAPIT, Place du bourg

Sam 20, dim 21 visite libre de 14h à 18h. Gratuit.

Église du début du XVIe siècle, entièrement restaurée, caractéristique du style architectural de l’atelier Beaumanoir. Classée Monument Historique. Plan incliné permettant l’accès à un fauteuil roulant.

> ÉVOCATION DE LA VIE DE GUILLAUME LEJEAN (nouveauté 2025)

Mairie, 13 place du bourg, salle des mariages

Sam 20, dim 21 à 15h30. Gratuit.

Évocation de la vie de Guillaume Lejean, né et mort à Plouégat-Guerrand (1824-1971), l’incroyable destin d’un enfant du pays, fils de paysan devenu explorateur, géographe, historien, écrivain. Plan incliné permettant l’accès à un fauteuil roulant.

> VISITE DES TROIS ATELIERS D’ARTISTES DE LA MAISON QUESSEVEUR (nouveauté 2025)

Place du bourg

Sam 20, dim 21 visite libre de 14h à 18h. Gratuit.

Venez découvrir les 3 ateliers d’artistes de la Maison Quesseveur Myriam Martinez (céramiste plasticienne), Alice Dorn (tissage et gravure), Valérie Guillet (théâtre de papier, éditions, gravures). .

Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 40 83

