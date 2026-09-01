Informations pratiques

Plouégat-Guérand

Journées européennes du Patrimoine à Plouégat-Guerrand

Plouégat-Guérand Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Au programme de cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine à Plouégat-Guerrand :

> ÉGLISE SAINT-AGAPIT, Place du bourg

Sam 19, dim 20 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.

Église du début du XVIe siècle, entièrement restaurée, caractéristique du style architectural de l’atelier Beaumanoir. Classée Monument Historique. Plan incliné permettant l’accès à un fauteuil roulant.

> ÉVOCATION DE LA VIE DE GUILLAUME LEJEAN

Mairie, 13 place du bourg, salle des mariages

Sam 19 : à 16h. Gratuit.

Evocation de la vie de Guillaume Lejean né et mort à Plouegat Guerrand (1824-1971), l’incroyable destin d’un enfant du pays, fils de paysan devenu explorateur, géographe, historien, écrivain.

> PRESENTATION DU LIVRE « LES PATATES AU LARD » (nouveauté 2026)

Mairie, 13 place du bourg, salle des mariages

Sam 20 : à 16h30. Gratuit.

Présentation du livre Les Patates au Lard, de Jeannette Le Bohec, témoignant de la vie à la campagne dans le Trégor des années trente.

> HISTOIRE ET LEGENDES CONTEES DU CELEBRE MARQUIS DE GUERRAND

Mairie, 13 place du bourg, salle des mariages

Sam 20 : à 16h. Gratuit.

Conférence sur l’histoire et légendes contées du célèbre marquis du Guerrand. .

Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 40 83

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English :

L’événement Journées européennes du Patrimoine à Plouégat-Guerrand Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2026-09-02 par OT BAIE DE MORLAIX