Journées européennes du Patrimoine à Plouégat-Guerrand Plouégat-Guérand
samedi 19 septembre 2026 · Plouégat-Guérand
Informations pratiques
Plouégat-Guérand
Journées européennes du Patrimoine à Plouégat-Guerrand
Plouégat-Guérand Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Au programme de cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine à Plouégat-Guerrand :
> ÉGLISE SAINT-AGAPIT, Place du bourg
Sam 19, dim 20 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Église du début du XVIe siècle, entièrement restaurée, caractéristique du style architectural de l’atelier Beaumanoir. Classée Monument Historique. Plan incliné permettant l’accès à un fauteuil roulant.
> ÉVOCATION DE LA VIE DE GUILLAUME LEJEAN
Mairie, 13 place du bourg, salle des mariages
Sam 19 : à 16h. Gratuit.
Evocation de la vie de Guillaume Lejean né et mort à Plouegat Guerrand (1824-1971), l’incroyable destin d’un enfant du pays, fils de paysan devenu explorateur, géographe, historien, écrivain.
> PRESENTATION DU LIVRE « LES PATATES AU LARD » (nouveauté 2026)
Mairie, 13 place du bourg, salle des mariages
Sam 20 : à 16h30. Gratuit.
Présentation du livre Les Patates au Lard, de Jeannette Le Bohec, témoignant de la vie à la campagne dans le Trégor des années trente.
> HISTOIRE ET LEGENDES CONTEES DU CELEBRE MARQUIS DE GUERRAND
Mairie, 13 place du bourg, salle des mariages
Sam 20 : à 16h. Gratuit.
Conférence sur l’histoire et légendes contées du célèbre marquis du Guerrand. .
Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 67 40 83
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English :
L’événement Journées européennes du Patrimoine à Plouégat-Guerrand Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2026-09-02 par OT BAIE DE MORLAIX