Journées Européennes du Patrimoine à Plougasnou Plougasnou samedi 20 septembre 2025.

Plougasnou Finistère

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Au programme de cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine à Plougasnou

> Livret Chemin de la mémoire, Plougasnou dans la Seconde Guerre Mondiale. Parcours en autonomie adulte et/ou enfant, livret disponible à l’office de tourisme ou en ligne. Gratuit.

> Église Saint-Pierre (centre bourg) Libre accès. Gratuit. Faites un voyage dans le temps et découvrez l’église Saint-Pierre, monument historique classé, aussi bien sur le plan architectural que spirituel, à travers la découverte de ses vitraux, peintures, sculptures et des trésors d’orfèvrerie.

> Visite du chantier de la nouvelle médiathèque, 22 rue de Primel samedi, visites guidées à 10h et 11h. Places limitées. Inscription obligatoire au 02 98 67 31 26. Gratuit. Venez visiter le projet de transformation de l’ancienne école en médiathèque à travers une visite de chantier animée par l’architecte. .

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46

