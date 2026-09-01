Informations pratiques

Plougasnou

Journées Européennes du Patrimoine à Plougasnou

Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Au programme de cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine à Plougasnou

> Livret Chemin de la mémoire, Plougasnou dans la Seconde Guerre Mondiale. Parcours en autonomie adulte et/ou enfant, livret disponible à l’office de tourisme ou en ligne. Gratuit.

> Église Saint-Pierre (centre bourg) Libre accès. Gratuit. Faites un voyage dans le temps et découvrez l’église Saint-Pierre, monument historique classé, aussi bien sur le plan architectural que spirituel, à travers la découverte de ses vitraux, peintures, sculptures et des trésors d’orfèvrerie.

> Nouveauté 2026 Visite de La Bretonne ancienne vedette transport de Passagers de l’ile de batz pendant 35 ans et navire transport de plongeurs sur Le Diben pendant 25 ans. Aujourd’hui labellisée Bateau d’Intérêt Patrimonial.

Balade en mer gratuite, au départ du port du Diben, de 10h à 16h le samedi et de 11h30 à 17h00 le dimanche. .

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Plougasnou Plougasnou a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX