Informations pratiques

Pontlevoy

Journées européennes du patrimoine à Pontlevoy

Abbaye de Pontlevoy Pontlevoy Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du patrimoine à Pontlevoy. 1000 ans d’histoire à l’Abbaye de Pontlevoy, 1034 – 2026. Émerveillez vous devant le chœur de l’abbatiale. Suivez un parcours à travers l’abbaye et imprégnez vous de l’histoire éducative de l’édifice.

Journées européennes du patrimoine à Pontlevoy. 1000 ans d’histoire à l’Abbaye de Pontlevoy, 1034 – 2026. Émerveillez vous devant le chœur de l’abbatiale. Suivez un parcours à travers l’abbaye et imprégnez vous de l’histoire éducative de l’édifice. 0 .

Abbaye de Pontlevoy Pontlevoy 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire abbayedepontlevoy@gmail.com

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English :

European Heritage Days in Pontlevoy. 1,000 Years of History at Pontlevoy Abbey, 1034–2026. Marvel at the choir of the abbey church. Take a tour through the abbey and immerse yourself in the building’s educational history.

L’événement Journées européennes du patrimoine à Pontlevoy Pontlevoy a été mis à jour le 2026-09-09 par ADT41