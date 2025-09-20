Journées européennes du patrimoine – à Rezé Mairie, Rezé Rezé

Journées européennes du patrimoine – à Rezé 20 et 21 septembre Mairie, Rezé Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

De la Maison Radieuse qui souffle ses 70 bougies à Claire-Cité et ses maisons castors, en passant par l’Espace Diderot, les églises Saint-Paul et Notre-Dame-du-Rosaire, le théâtre municipal, l’Auditorium ou encore le château de la Balinière, l’architecture rezéenne vous ouvre ses portes !

En plus des nombreuses visites de sites, vous pourrez profiter des séances spéciales au Cinéma Saint-Paul, d’expositions avec l’association Rezé Histoire, de balades à vélo contées ou encore vous initier à la boule nantaise…

La Villa Momo, la petite Gare et la Soufflerie vous proposent également de nombreuses animations tout au long du week-end : plusieurs spectacles, temps festifs et ateliers célèbrent le patrimoine dans la ville.

Enfin, ne manquez pas la réouverture du Chronographe pour (re)découvrir la richesse archéologique de Rezé

+ Infos

Mairie, Rezé Place Jean-Baptiste Daviais, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 se déroulent les 42e journées européennes du matrimoine et du patrimoine. À l’honneur cette année : « le patrimoine architectural ».