Journées européennes du patrimoine à Saint-Agnant Saint-Agnant
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Agnant
Informations pratiques
Saint-Agnant
Journées européennes du patrimoine à Saint-Agnant
Saint-Agnant Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Église, pigeonnier et prieuré, circuit des Fontaines (départs de la place de Verdun à horaires libres).
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Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 23 96 mairie@saintagnant.fr
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English : European Heritage Days in Saint-Agnant
Church, dovecote, Fountains trail (departures from Place de Verdun at free times).
L’événement Journées européennes du patrimoine à Saint-Agnant Saint-Agnant a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan