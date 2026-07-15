Informations pratiques

Saint-Agnant

Journées européennes du patrimoine à Saint-Agnant

Saint-Agnant Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Église, pigeonnier et prieuré, circuit des Fontaines (départs de la place de Verdun à horaires libres).

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Saint-Agnant 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 23 96 mairie@saintagnant.fr

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English : European Heritage Days in Saint-Agnant

Church, dovecote, Fountains trail (departures from Place de Verdun at free times).

L’événement Journées européennes du patrimoine à Saint-Agnant Saint-Agnant a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Rochefort Océan