Informations pratiques

Coly-Saint-Amand

Journées européennes du patrimoine à Saint Amand de Coly

Le Bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 4.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pendant deux jours, visites guidées, découverte archéologique et ateliers artisanaux permettront de plonger au cœur de l’histoire et des savoir-faire du village. Gratuit à 4,50€

Saint-Amand, des pierres et des savoir-faire : un week-end à la rencontre du patrimoine vivant de Saint-Amand-de-Coly.

Samedi et dimanche :

Visites guidées :

10h : les incontournables de l’Abbaye (remparts, abbatiale, combles). 1h45 – 4,50€

11h30 : les hauteurs de l’Abbaye (abbatiale et combles). 1h – 4€

15h : visite archéologique avec Pierre-Marie Blanc. Gratuit

16h30 : les combles de l’abbaye. 45 min – 3€

16h : conférence « D’eau et de feu au monastère de Saint-Amand-de-Coly » de Pierre-Marie Blanc

Samedi et dimanche : initiation à la teinture du cuir chez Croc et Cuir (10h, 14, 16h)

Samedi : démonstration de forge d’un couteau médiéval chez l’atelier Le fil à la patte (10h, 15h)

Dimanche : initiation à la création d’un mandala en argile chez Mes Papoteries.

Places limitées. Réservation pour les visites et ateliers .

Le Bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92

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English : Journées européennes du patrimoine à Saint Amand de Coly

Over the course of two days, guided tours, archaeological explorations, and craft workshops will allow visitors to immerse themselves in the village’s history and traditional crafts. Free to 4.50?

L’événement Journées européennes du patrimoine à Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère