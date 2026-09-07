AGENDA · Saint-Christol-lez-Alès
Journées européennes du Patrimoine à Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Christol-lez-Alès
Informations pratiques
Journées européennes du Patrimoine à Saint-Christol-lez-Alès Dimanche 20 septembre, 10h00 Saint-Christol-lez-Alès Gard
Gratuit (réservation par téléphone)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Départ du parking du cimetière à 10h.
Saint-Christol-lez-Alès 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]
Visite du vieux village et du château.
À voir aussi à Saint-Christol-lez-Alès (Gard)
- Rentrée littéraire, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès 17 septembre 2026
- Exposition épistolaire, Musée du Scribe, Saint-Christol-lez-Alès 19 septembre 2026
- Visite commentée du musée du scribe, Musée du Scribe, Saint-Christol-lez-Alès 19 septembre 2026
- Visite d’une station météo, Lycée Jacques-Prévert – Halle des sports, Saint-Christol-lez-Alès 19 septembre 2026
- FRAPAJAM en concert, Ancien prieuré de Vermeil, Saint-Christol-lez-Alès 19 septembre 2026