UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Christol-lez-Alès

Journées européennes du Patrimoine à Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Christol-lez-Alès

Journées européennes du Patrimoine à Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Saint-Christol-lez-Alès
Adresse
30380 Saint-Christol-lez-Alès
Ville
30380 Saint-Christol-lez-Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit (réservation par téléphone)

Journées européennes du Patrimoine à Saint-Christol-lez-Alès Dimanche 20 septembre, 10h00 Saint-Christol-lez-Alès Gard

Gratuit (réservation par téléphone)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Départ du parking du cimetière à 10h.

Saint-Christol-lez-Alès 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]
Visite du vieux village et du château.

À voir aussi à Saint-Christol-lez-Alès (Gard)