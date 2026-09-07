Journées européennes du Patrimoine à Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Journées européennes du Patrimoine à Saint-Christol-lez-Alès Dimanche 20 septembre, 10h00 Saint-Christol-lez-Alès Gard

Gratuit (réservation par téléphone)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Départ du parking du cimetière à 10h.

Saint-Christol-lez-Alès 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 74 04 »}]

Visite du vieux village et du château.