Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Genès de Blaye Saint-Genès-de-Blaye

10 rue Georges Sand Saint-Genès-de-Blaye Gironde

Pour le samedi et le dimanche 20 et 21 septembre

– Ouverture de l’église du 13eme siècle

Exposition des vêtements liturgiques

Exposition d’oeuvres abstraites du peintre du village, Cran Piorr’Art

– Ouverture du château Pérenne

Exposition des salons de réception

Ouverture et dégustation au Chai jouxtant le domaine. .

10 rue Georges Sand Saint-Genès-de-Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 10 04

