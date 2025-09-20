Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Genès de Blaye Saint-Genès-de-Blaye
10 rue Georges Sand Saint-Genès-de-Blaye Gironde
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Pour le samedi et le dimanche 20 et 21 septembre
– Ouverture de l’église du 13eme siècle
Exposition des vêtements liturgiques
Exposition d’oeuvres abstraites du peintre du village, Cran Piorr’Art
– Ouverture du château Pérenne
Exposition des salons de réception
Ouverture et dégustation au Chai jouxtant le domaine. .
