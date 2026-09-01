Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Genès de Blaye Saint-Genès-de-Blaye
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Genès-de-Blaye
Informations pratiques
Saint-Genès-de-Blaye
Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Genès de Blaye
10 rue Georges Sand Saint-Genès-de-Blaye Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’église de Saint Genès de Blaye et son architecture romane du XIIIe siècle au cours de journée européenne du patrimoine, le 19 et le 20 septembre. .
10 rue Georges Sand Saint-Genès-de-Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 10 04
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English : Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Genès de Blaye
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Genès de Blaye Saint-Genès-de-Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye