Informations pratiques

Saint-Genès-de-Blaye

Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Genès de Blaye

10 rue Georges Sand Saint-Genès-de-Blaye Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’église de Saint Genès de Blaye et son architecture romane du XIIIe siècle au cours de journée européenne du patrimoine, le 19 et le 20 septembre. .

10 rue Georges Sand Saint-Genès-de-Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 10 04

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English : Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Genès de Blaye

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Genès de Blaye Saint-Genès-de-Blaye a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye