Journées européennes du patrimoine à Saint-Gervais Saint-Gervais-les-Bains
Centre Ville Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Le temps d’un week-end, venez découvrir ou redécouvrir l’étonnant patrimoine de Saint-Gervais à travers des visites exceptionnelles et gratuites !
Centre Ville Saint-Gervais-les-Bains 74170 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 47 78 95 serviceculturel@saintgervais.com
English :
For one weekend, come and discover or rediscover the amazing heritage of Saint-Gervais through exceptional and free visits!
German :
Ein Wochenende lang können Sie das erstaunliche Kulturerbe von Saint-Gervais bei außergewöhnlichen und kostenlosen Führungen entdecken oder wiederentdecken!
Italiano :
Il tempo di un fine settimana, venite a scoprire o riscoprire lo stupefacente patrimonio di Saint-Gervais attraverso visite eccezionali e gratuite !
Espanol :
Durante un fin de semana, venga a descubrir o redescubrir el increíble patrimonio de Saint-Gervais a través de excepcionales visitas gratuitas
