Journées européennes du patrimoine à Saint-Girons d’Aiguevives Saint-Girons-d’Aiguevives

Eglise Saint-Girons Saint-Girons-d’Aiguevives Gironde
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
A l’occasion des Journées du patrimoine, l’église de St-Girons-d’Aiguevives sera ouverte au public durant les deux jours, de 10h à 12h et de 14h à 17h. .
Eglise Saint-Girons Saint-Girons-d’Aiguevives 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
