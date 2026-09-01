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Journées européennes du patrimoine à Saint-Girons d’Aiguevives Saint-Girons-d’Aiguevives

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Girons-d'Aiguevives

Journées européennes du patrimoine à Saint-Girons d’Aiguevives Saint-Girons-d’Aiguevives

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Eglise Saint-Girons
Ville
33920 Saint-Girons-d'Aiguevives
Département
Gironde
Tarif

Saint-Girons-d’Aiguevives

Journées européennes du patrimoine à Saint-Girons d’Aiguevives

Eglise Saint-Girons Saint-Girons-d’Aiguevives Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées du patrimoine, l’église de St-Girons-d’Aiguevives sera ouverte au public durant les deux jours, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Découvrez cette église du XIXe siècle et son sanctuaire du XIVe siècle.   .

Eglise Saint-Girons Saint-Girons-d’Aiguevives 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09 

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English : Journées européennes du patrimoine à Saint-Girons d’Aiguevives

L’événement Journées européennes du patrimoine à Saint-Girons d’Aiguevives Saint-Girons-d’Aiguevives a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Blaye