Journées européennes du patrimoine à Saint-Girons d’Aiguevives Saint-Girons-d’Aiguevives
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Girons-d'Aiguevives
Informations pratiques
Saint-Girons-d’Aiguevives
Journées européennes du patrimoine à Saint-Girons d’Aiguevives
Eglise Saint-Girons Saint-Girons-d’Aiguevives Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées du patrimoine, l’église de St-Girons-d’Aiguevives sera ouverte au public durant les deux jours, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Découvrez cette église du XIXe siècle et son sanctuaire du XIVe siècle. .
Eglise Saint-Girons Saint-Girons-d’Aiguevives 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
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English : Journées européennes du patrimoine à Saint-Girons d’Aiguevives
L’événement Journées européennes du patrimoine à Saint-Girons d’Aiguevives Saint-Girons-d’Aiguevives a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Blaye