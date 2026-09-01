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AGENDA · Saint-Gonlay

Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Gonlay Saint-Gonlay

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Gonlay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
35750 Saint-Gonlay
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Gonlay

Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Gonlay

Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Saint-Gonlay et les étudiants en BTS Tourisme du Lycée Jeanne d’Arc de Rennes s’associent pour vous proposer des visites guidées du musée école et de l’église Saint-Guillaume.
Rendez-vous le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 10h à 16h.
Gratuit.   .

Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 75 07 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Gonlay Saint-Gonlay a été mis à jour le 2026-09-04 par OT – Montfort Communauté

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