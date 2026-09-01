Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Gonlay Saint-Gonlay
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Gonlay
Informations pratiques
Saint-Gonlay
Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Gonlay
Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Saint-Gonlay et les étudiants en BTS Tourisme du Lycée Jeanne d’Arc de Rennes s’associent pour vous proposer des visites guidées du musée école et de l’église Saint-Guillaume.
Rendez-vous le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 10h à 16h.
Gratuit. .
Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 75 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Gonlay Saint-Gonlay a été mis à jour le 2026-09-04 par OT – Montfort Communauté
À voir aussi à Saint-Gonlay (Ille-et-Vilaine)
- Concours de Palets Saint-Gonlay 19 septembre 2026
- Les mardis cocooning Saint-Gonlay 22 septembre 2026
- Vide-grenier Saint-Gonlay 26 septembre 2026
- Les mardis cocooning Saint-Gonlay 3 novembre 2026
- Les mardis cocooning Saint-Gonlay 10 novembre 2026