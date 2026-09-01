Informations pratiques

Saint-Lyé

Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Lyé

Eglise Saint-Lyé & son parvis Saint-Lyé Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Au programme, partez à la découverte de l’église Saint-Lyé lors d’une visite commentée menée par Martine Demessemarcker, guide-conférencière et spécialiste du patrimoine troyen et aubois. Elle vous dévoilera l’histoire du lieu et ses différentes richesses.



Deux créneaux de visite sont proposés :

> de 10h30 à 12h

> de 14h à 15h30



À 16h, rendez-vous sur le parvis de l’église pour un moment musical avec M. Hibou et ses chouettes musiciens, accompagnés de Cyril L’Pipol et Cha Walbi.

Le quatuor proposera un répertoire de chansons à texte francophones, entre souvenirs, émotions et douce nostalgie.



Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine de Saint-Lyé, au fil des histoires et de la musique. .

Eglise Saint-Lyé & son parvis Saint-Lyé 10180 Aube Grand Est +33 6 32 24 46 65 mediatheque@saint-lye.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Lyé Saint-Lyé a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne