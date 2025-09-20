Journées Européennes du Patrimoine à Saint- Martin- des- champs Saint-Martin-des-Champs
655 Lieu-dit Bagatelle Saint-Martin-des-Champs Finistère
Début : 2025-09-20 13:30:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-20
Château de Bagatelle à Saint-Martin-des-Champs
Extérieurs du Château de Bagatelle, jardin à la française, parc remarquable, chapelle et bornes romaines 655, Bagatelle
Sam 20, dim 21 visite libre de 13h30 à 18h30. Tarif 5 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans. Remise d’un descriptif sur l’histoire du château.
Le Château de Bagatelle ouvre son jardin à la française et son parc classé avec ses arbres remarquables bicentenaires, ses vestiges gallo-romains (borne romaine et borne gallo-romaine) et sa chapelle (statues). Les extérieurs du château offriront la beauté du XVIIIe siècle et son raffinement. Venez découvrir l’exposition de tableaux et livres sur la famille Puyo.
En famille, partez à la recherche des bornes gallo-romaines grâce au fléchage et comptez le nombre de fenêtres présentes sur l’extérieur de la façade ouest du château. .
655 Lieu-dit Bagatelle Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne
