Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Pierre Saint-Pierre Saint-Pierre

Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Pierre 19 – 21 septembre Saint-Pierre Martinique

Gratuit, tout public, accessibles aux enfants à partir de 8ans accompagnés par un adulte. La billetterie pour la pièce de théâtre est ouverte sur le site acacia-theatre.com

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-20T04:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-22T04:00:00

Les Journées Européennes du Patrimoine 2025 de la ville de Saint‑Pierre se dérouleront les 19, 20 et 21 septembre.

Au programme : visites guidées, Escape Game dans la prison, jeu de piste, chasse au trésor dans la ville et la pièce de théâtre « Juste seul, Cyparis » de Jean-Camile Sormain dans le cadre majestueux des ruines du théâtre de Saint-Pierre.

Un week-end autour du riche patrimoine architectural de la ville et de la Martinique à ne pas manquer !

Saint-Pierre 97250 Martinique
Service Culture Patrimoine Tourisme
Email: cpt@saintpierre-mq.fr
Téléphone: 0696176434

Service Culture Patrimoine Tourisme