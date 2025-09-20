Journées Européennes du Patrimoine à Saint Pierre-sur-Erve Route de St Jean-sur-Erve Saint-Pierre-sur-Erve

Journées Européennes du Patrimoine à Saint Pierre-sur-Erve Route de St Jean-sur-Erve Saint-Pierre-sur-Erve samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à Saint Pierre-sur-Erve

Route de St Jean-sur-Erve MOULIN DE GO Saint-Pierre-sur-Erve Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découverte du Moulin de Gô, moulin à eau

Découvrez le savoir-faire ancestral lors de la démonstration de mouture, où vous pourrez observer le moulin à eau en pleine action. Vous découvrirez comment les grains sont broyés entre les meules, transformés en farine fine et prête à être utilisée. Vous apprendrez les secrets du fonctionnement du moulin à eau, avec son mécanisme complexe de roues et d’engrenages, actionné par la force de l’eau.

Visite Libre. .

Route de St Jean-sur-Erve MOULIN DE GO Saint-Pierre-sur-Erve 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 27 42 contact@moulindego.com

English :

Discover the Moulin de Gô, a water mill

German :

Entdeckung der Moulin de Gô, einer Wassermühle

Italiano :

Scoprite il Moulin de Gô, un mulino ad acqua

Espanol :

Descubra el Moulin de Gô, un molino de agua

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Saint Pierre-sur-Erve Saint-Pierre-sur-Erve a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons