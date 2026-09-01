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Journées Européennes du Patrimoine à Saint Pierre Toirac Saint-Pierre-Toirac

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Pierre-Toirac

Journées Européennes du Patrimoine à Saint Pierre Toirac Saint-Pierre-Toirac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place de l'église
Ville
46160 Saint-Pierre-Toirac
Département
Lot
Tarif

Saint-Pierre-Toirac

Journées Européennes du Patrimoine à Saint Pierre Toirac

Place de l’église Saint-Pierre-Toirac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

A l'occasion des Journées du Patrimoine l'Association de conservation et mise en valeur du Patrimoine de Saint Pierre Toirac vous propose des visites commentées de l'église et du clocher.

A l'occasion des Journées du Patrimoine l'Association de conservation et mise en valeur du Patrimoine de Saint Pierre Toirac vous propose des visites commentées de l'église et du clocher.

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Place de l’église Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie   patrimoine.saintpierretoirac@laposte.net

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English :

In celebration of Heritage Days, the Association for the Preservation and Promotion of the Heritage of Saint-Pierre-Toirac is offering guided tours of the church and the bell tower.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Saint Pierre Toirac Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Figeac

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