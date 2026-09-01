Journées Européennes du Patrimoine à Saint Pierre Toirac Saint-Pierre-Toirac
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Pierre-Toirac
Informations pratiques
Saint-Pierre-Toirac
Journées Européennes du Patrimoine à Saint Pierre Toirac
Place de l’église Saint-Pierre-Toirac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A l'occasion des Journées du Patrimoine l'Association de conservation et mise en valeur du Patrimoine de Saint Pierre Toirac vous propose des visites commentées de l'église et du clocher.
A l'occasion des Journées du Patrimoine l'Association de conservation et mise en valeur du Patrimoine de Saint Pierre Toirac vous propose des visites commentées de l'église et du clocher.
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Place de l’église Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie patrimoine.saintpierretoirac@laposte.net
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English :
In celebration of Heritage Days, the Association for the Preservation and Promotion of the Heritage of Saint-Pierre-Toirac is offering guided tours of the church and the bell tower.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Saint Pierre Toirac Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Figeac