Informations pratiques

Saint-Pierre-Toirac

Journées Européennes du Patrimoine à Saint Pierre Toirac

Place de l’église Saint-Pierre-Toirac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l'occasion des Journées du Patrimoine l'Association de conservation et mise en valeur du Patrimoine de Saint Pierre Toirac vous propose des visites commentées de l'église et du clocher.

A l'occasion des Journées du Patrimoine l'Association de conservation et mise en valeur du Patrimoine de Saint Pierre Toirac vous propose des visites commentées de l'église et du clocher.

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Place de l’église Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie patrimoine.saintpierretoirac@laposte.net

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English :

In celebration of Heritage Days, the Association for the Preservation and Promotion of the Heritage of Saint-Pierre-Toirac is offering guided tours of the church and the bell tower.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Saint Pierre Toirac Saint-Pierre-Toirac a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Figeac