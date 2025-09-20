Journées européennes du patrimoine à Saivres Saivres
Journées européennes du patrimoine à Saivres Saivres samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine à Saivres
Place du Bicentenaire Saivres Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
L’art la foie et l’histoire se révèlent
gratuit sous réservation .
Place du Bicentenaire Saivres 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 40 22 17
English : Journées européennes du patrimoine à Saivres
German : Journées européennes du patrimoine à Saivres
Italiano :
Espanol : Journées européennes du patrimoine à Saivres
L’événement Journées européennes du patrimoine à Saivres Saivres a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Haut Val De Sèvre