Journées européennes du Patrimoine à Samonac Place de la mairie Samonac

Place de la mairie Eglise Saint-Martin Samonac Gironde
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église de Saint-Martin avec son retable classé sera ouverte tout le week-end des journées du patrimoine.
Le samedi 20 septembre De 10h à 12h et de 15h à 17h
Le dimanche 21 septembre De 10h à 12h .
Place de la mairie Eglise Saint-Martin Samonac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
