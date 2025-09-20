Journées européennes du Patrimoine à Samonac Place de la mairie Samonac

Journées européennes du Patrimoine à Samonac Place de la mairie Samonac samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine à Samonac

Place de la mairie Eglise Saint-Martin Samonac Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église de Saint-Martin avec son retable classé sera ouverte tout le week-end des journées du patrimoine.

Le samedi 20 septembre De 10h à 12h et de 15h à 17h

Le dimanche 21 septembre De 10h à 12h .

Place de la mairie Eglise Saint-Martin Samonac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

