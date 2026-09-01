Journées européennes du Patrimoine à Samonac Place de la mairie Samonac
samedi 19 septembre 2026 · Place de la mairie · Samonac
Informations pratiques
Samonac
Journées européennes du Patrimoine à Samonac
Place de la mairie Eglise Saint-Martin Samonac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église de Saint-Martin avec son retable classé sera ouverte tout le week-end des journées du patrimoine.
Le samedi 19 septembre De 10h à 12h et de 15h à 17h
Le dimanche 20 septembre De 10h30 à 12h30 .
Place de la mairie Eglise Saint-Martin Samonac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09
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English : Journées européennes du Patrimoine à Samonac
L’événement Journées européennes du Patrimoine à Samonac Samonac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye