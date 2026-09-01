Journées européennes du Patrimoine à Samonac Place de la mairie Samonac

Informations pratiques

Samonac

Journées européennes du Patrimoine à Samonac

Place de la mairie Eglise Saint-Martin Samonac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église de Saint-Martin avec son retable classé sera ouverte tout le week-end des journées du patrimoine.

Le samedi 19 septembre De 10h à 12h et de 15h à 17h

Le dimanche 20 septembre De 10h30 à 12h30 .

Place de la mairie Eglise Saint-Martin Samonac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 42 12 09

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English : Journées européennes du Patrimoine à Samonac

L’événement Journées européennes du Patrimoine à Samonac Samonac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Blaye