Journées Européennes du Patrimoine à Saulges Saulges

Journées Européennes du Patrimoine à Saulges
Le Bourg et les Hauts Fourneaux Saulges Mayenne
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
VISITE DU CINÉMA LE GRILLON ET DÉCOUVERTE ANIMÉE DU FOUR À CHAUX
L’association Tourisme et Patrimoine de Saulges vous invite à visiter le cinéma le Grillon (datant de 1934) de 10h à 18h
et à une découverte animée du four à chaux de 10h à 18h avec la présence de bénévoles en costumes d’époque qui
feront revivre le quotidien autour du four et de la maison du chaufournier.
Accès libre. .
Le Bourg et les Hauts Fourneaux Saulges 53340 Mayenne Pays de la Loire tourisme.patrimoine.saulges@gmail.com
English :
VISIT TO THE CINEMA LE GRILLON AND ANIMATED DISCOVERY OF THE LIME KILN
German :
BESUCH DES KINOS LE GRILLON UND ANIMIERTE ENTDECKUNG DES KALKOFENS
Italiano :
VISITA AL CINEMA GRILLON E VISITA GUIDATA ALLA FORNACE PER LA CALCE
Espanol :
VISITA AL CINE GRILLON Y VISITA GUIADA AL HORNO DE CAL
