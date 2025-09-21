Journées Européennes du Patrimoine à Saulges Saulges

Journées Européennes du Patrimoine à Saulges Saulges dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine à Saulges

Le Bourg et les Hauts Fourneaux Saulges Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

VISITE DU CINÉMA LE GRILLON ET DÉCOUVERTE ANIMÉE DU FOUR À CHAUX

L’association Tourisme et Patrimoine de Saulges vous invite à visiter le cinéma le Grillon (datant de 1934) de 10h à 18h

et à une découverte animée du four à chaux de 10h à 18h avec la présence de bénévoles en costumes d’époque qui

feront revivre le quotidien autour du four et de la maison du chaufournier.

Accès libre. .

Le Bourg et les Hauts Fourneaux Saulges 53340 Mayenne Pays de la Loire tourisme.patrimoine.saulges@gmail.com

English :

VISIT TO THE CINEMA LE GRILLON AND ANIMATED DISCOVERY OF THE LIME KILN

German :

BESUCH DES KINOS LE GRILLON UND ANIMIERTE ENTDECKUNG DES KALKOFENS

Italiano :

VISITA AL CINEMA GRILLON E VISITA GUIDATA ALLA FORNACE PER LA CALCE

Espanol :

VISITA AL CINE GRILLON Y VISITA GUIADA AL HORNO DE CAL

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Saulges Saulges a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons