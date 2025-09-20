Journées Européennes du Patrimoine à Sornac Sornac
Place de l’Église Sornac Corrèze
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la mairie de Sornac vous propose diverses animations ; visite libre de l’église sur les deux jours et visite guidée à 15h et 18h les deux jours.
Balade libre à la recherche des croix de Sornac et balade libre sur le sentier du Facteur Gorsse. .
Place de l’Église Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 61 27
