Journées européennes du patrimoine à Soubise Soubise

Centre bourg Soubise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Plusieurs animations proposées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025.

Centre bourg Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 04 mairie@soubise.fr

English : European Heritage Days in Soubise

Several events are planned as part of European Heritage Days 2025.

German : Europäische Tage des Denkmals in Soubise

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025 werden mehrere Veranstaltungen angeboten.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 2025 sono previsti numerosi eventi.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, se organizan diversos actos.

