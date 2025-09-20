Journées européennes du patrimoine à Soubise Soubise
Centre bourg Soubise Charente-Maritime
Plusieurs animations proposées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025.
Centre bourg Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 92 04 mairie@soubise.fr
English : European Heritage Days in Soubise
Several events are planned as part of European Heritage Days 2025.
German : Europäische Tage des Denkmals in Soubise
Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025 werden mehrere Veranstaltungen angeboten.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio 2025 sono previsti numerosi eventi.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, se organizan diversos actos.
