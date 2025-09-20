Journées Européennes du Patrimoine à St Cirq Madelon Saint-Cirq-Madelon

Visite libre de l’église Saint-Georges un voyage pictural à travers les siècles.

Partez pour une déambulation libre au cœur de l’église Saint-Georges, où chaque recoin raconte une page d’histoire. De l’architecture romane du XIᵉ siècle aux interventions artistiques contemporaines du XXIᵉ siècle, l’édifice offre un véritable voyage pictural dans le temps.

Une immersion dans un patrimoine vivant, entre art sacré et mémoire des siècles.

La fierté de ce village réside dans son église paroissiale restaurée, qui se dresse à côté d’un temple protestant transformé en habitation. Son chœur roman est couronné d’une belle toiture en lauze.

À l’intérieur, vous découvrirez 600 mètres carrés de fresques qui recouvrent entièrement les murs. Un magnifique Christ en majesté, entouré des quatre évangélistes, orne la voûte en cul-de-four, représentant une superbe fresque romane.

La nef, quant à elle, est décorée au XVIIIe siècle dans un style imitant une tapisserie, avec des motifs de calligraphie. .

English :

Self-guided tour of Saint-Georges church: a pictorial journey through the centuries.

Take a free stroll through the heart of Saint-Georges church, where every nook and cranny tells a page of history. From 11th-century Romanesque architecture to 21st-century contemporary artistic interventions, the building offers a pictorial journey through time.

An immersion in a living heritage, between sacred art and the memory of the centuries.

German :

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Georges: eine Bilderreise durch die Jahrhunderte.

Begeben Sie sich auf einen freien Spaziergang durch die Kirche Saint-Georges, in der jeder Winkel eine Seite der Geschichte erzählt. Jahrhundert bis zu den zeitgenössischen künstlerischen Interventionen des 21. Jahrhunderts bietet das Gebäude eine wahre Bilderreise durch die Zeit.

Ein Eintauchen in ein lebendiges Kulturerbe zwischen sakraler Kunst und dem Gedächtnis der Jahrhunderte.

Italiano :

Visita guidata della chiesa di Saint-Georges: un viaggio pittorico attraverso i secoli.

Passeggiate gratuitamente nel cuore della chiesa di Saint-Georges, dove ogni angolo racconta una pagina di storia. Dall’architettura romanica dell’XI secolo agli interventi artistici contemporanei del XXI secolo, l’edificio offre un viaggio pittorico nel tempo.

Un’immersione in un patrimonio vivo, tra arte sacra e memoria dei secoli.

Espanol :

Visita guiada de la iglesia de Saint-Georges: un viaje pictórico a través de los siglos.

Pasee libremente por el corazón de la iglesia Saint-Georges, donde cada rincón cuenta una página de la historia. Desde la arquitectura románica del siglo XI hasta las intervenciones artísticas contemporáneas del siglo XXI, el edificio ofrece un viaje pictórico a través del tiempo.

Una inmersión en un patrimonio vivo, entre el arte sacro y la memoria de los siglos.

