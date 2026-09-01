Journées Européennes du Patrimoine à St Jean du Doigt Saint-Jean-du-Doigt
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-du-Doigt
Informations pratiques
Saint-Jean-du-Doigt
Journées Européennes du Patrimoine à St Jean du Doigt
Saint-Jean-du-Doigt Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Au programme de cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine à Saint-Jean-du-Doigt :
> Circuit découverte de Saint-Jean-du-Doigt. Samedi et dimanche, circuit en autonomie de 2km, environ 45min. Dépliant disponible en mairie (ouverte le samedi de 09h à 12h) et à l’office de tourisme de Plougasnou. Gratuit. Partez à la découverte de la commune, sa richesse patrimoniale, son enclos et son passé culturel et touristique.
> Nouveauté 2026 : Exposition photos de Pierre LE GALL à la maison des peintres
Horaires du samedi: De 14 à 18h
Horaires du dimanche: De 14 à 18h
Animation gratuite
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes
Accessible aux personnes non voyantes ou malvoyantes
> Église St Jean Baptiste, salle du trésor, enclos paroissial, arc de triomphe et oratoire (centre bourg) : samedi et dimanche, visite libre de 10h à 18h. Gratuit. Des visites guidées gratuites sont également proposées : samedi: Départs à 14h, 15h, 16h et 17h
dimanche: Départs à 14h, 15h, 16h et 17h
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes
Accessible aux personnes non voyantes ou malvoyantes
Une église gothique XVe-XVIe s. (1513), deux ossuaires, un oratoire (1577), un calvaire, une fontaine monumentale, un cimetière, une porte triomphale (1532) et un mur d’enceinte : vous trouverez là l’exemple le plus complet de ce qu’était un véritable enclos paroissial. L’église et le village doivent leur nom au doigt de Saint-Jean-Baptiste. En effet, les miracles accomplis par cette relique attirèrent une foule si grande et tellement de dons, qu’on se résolut à bâtir un édifice plus grand. On dit même que parmi la multitude de pèlerins, il y aurait une certaine Anne de Bretagne. .
Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à St Jean du Doigt Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX