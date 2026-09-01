Informations pratiques

Saint-Jean-du-Doigt

Journées Européennes du Patrimoine à St Jean du Doigt

Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Au programme de cette nouvelle édition des Journées européennes du Patrimoine à Saint-Jean-du-Doigt :

> Circuit découverte de Saint-Jean-du-Doigt. Samedi et dimanche, circuit en autonomie de 2km, environ 45min. Dépliant disponible en mairie (ouverte le samedi de 09h à 12h) et à l’office de tourisme de Plougasnou. Gratuit. Partez à la découverte de la commune, sa richesse patrimoniale, son enclos et son passé culturel et touristique.

> Nouveauté 2026 : Exposition photos de Pierre LE GALL à la maison des peintres

Horaires du samedi: De 14 à 18h

Horaires du dimanche: De 14 à 18h

Animation gratuite

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes

Accessible aux personnes non voyantes ou malvoyantes

> Église St Jean Baptiste, salle du trésor, enclos paroissial, arc de triomphe et oratoire (centre bourg) : samedi et dimanche, visite libre de 10h à 18h. Gratuit. Des visites guidées gratuites sont également proposées : samedi: Départs à 14h, 15h, 16h et 17h

dimanche: Départs à 14h, 15h, 16h et 17h

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes

Accessible aux personnes non voyantes ou malvoyantes

Une église gothique XVe-XVIe s. (1513), deux ossuaires, un oratoire (1577), un calvaire, une fontaine monumentale, un cimetière, une porte triomphale (1532) et un mur d’enceinte : vous trouverez là l’exemple le plus complet de ce qu’était un véritable enclos paroissial. L’église et le village doivent leur nom au doigt de Saint-Jean-Baptiste. En effet, les miracles accomplis par cette relique attirèrent une foule si grande et tellement de dons, qu’on se résolut à bâtir un édifice plus grand. On dit même que parmi la multitude de pèlerins, il y aurait une certaine Anne de Bretagne. .

Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 35 46

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à St Jean du Doigt Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX