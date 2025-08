JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À ST JEAN-SUR-ERVE La Haute Mancellière Blandouet-Saint Jean

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À ST JEAN-SUR-ERVE La Haute Mancellière Blandouet-Saint Jean samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À ST JEAN-SUR-ERVE

La Haute Mancellière Chapelle Perrine Dugué Blandouet-Saint Jean Mayenne

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20 2025-09-21

Les propriétaires de la chapelle (descendants de la famille Dugué) sont présents pour rencontrer les visiteurs

Perrine Dugué fut tuée par les chouans en 1796 alors qu’elle menait des vivres et des renseignements à ses frères républicains qui étaient à Sainte-Suzanne. Sitôt sa mort on crie au miracle car on a vu son âme s’élever dans le ciel sous la forme d’une colombe aux ailes tricolores et les gens affluent sur le lieu de sa mort. c’est avec l’argent récolté que la famille Dugué fait construire la chapelle sur un terrain donné par un agriculteur afin de l’enterrer dignement un an après. Cette chapelle appartient toujours à la famille.

Visite libre. La chapelle se trouve sur la RDn°7 au niveau de la statue de la Vierge. .

English :

The chapel’s owners (descendants of the Dugué family) are on hand to meet visitors

German :

Die Besitzer der Kapelle (Nachfahren der Familie Dugué) sind anwesend, um die Besucher zu treffen

Italiano :

I proprietari della cappella (discendenti della famiglia Dugué) sono a disposizione dei visitatori

Espanol :

Los propietarios de la capilla (descendientes de la familia Dugué) atienden a los visitantes

