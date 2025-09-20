Journées européennes du patrimoine à St-Laurent de la Prée route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée

Journées européennes du patrimoine à St-Laurent de la Prée route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine à St-Laurent de la Prée

route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Balade avec l’association de marche « Nordic de la Prée ».

.

route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 95 87 96

English : European Heritage Days in St-Laurent de la Prée

Walk with the walking association ‘Nordic de la Prée’.

German : Europäische Tage des Kulturerbes in St-Laurent de la Prée

Wanderung mit dem Wanderverein „Nordic de la Prée“.

Italiano :

Camminate con l’associazione di camminatori « Nordic de la Prée ».

Espanol :

Camine con la asociación de senderismo « Nordic de la Prée ».

L’événement Journées européennes du patrimoine à St-Laurent de la Prée Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan