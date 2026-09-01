Journées Européennes du Patrimoine à Tigné Salle des fêtes de Tigné Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Lys-Haut-Layon

Journées Européennes du Patrimoine à Tigné

Salle des fêtes de Tigné 25 rue d’Anjou Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le temps d’un week-end, découvrez les artistes locaux et le patrimoine historique à travers une exposition et une marche découverte sur la commune déléguée de Tigné.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Tigné pour découvrir les créations réalisées par les artistes locaux et l’association TSL : peintures, patchwork, broderies, scrapbooking et bien d’autres réalisations seront présentés au public.

Le dimanche après-midi, une marche découverte du patrimoine historique de Tigné permettra également de partir à la rencontre du village, de son histoire et de ses lieux emblématiques, à travers une balade commentée.

Au programme :

Samedi 19 septembre, de 15h à 18h : exposition à la salle des fêtes de Tigné

Dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h : ouverture de l’exposition

Dimanche 20 septembre, à 14h30 : départ de la marche découverte du patrimoine historique de Tigné, depuis la place de la mairie

Durée : environ 2h30

Une belle occasion de découvrir les savoir-faire et la créativité des habitants, tout en plongeant dans l’histoire et le patrimoine de Tigné.

Exposition et marche sont l’occasion de (re)découvrir Tigné sous un autre regard, entre créations artistiques, rencontres et patrimoine local. .

Salle des fêtes de Tigné 25 rue d’Anjou Lys-Haut-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 21 04 91 associations@lyshautlayon.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Tigné Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Choletais