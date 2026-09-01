Journées Européennes du Patrimoine à Tigné Salle des fêtes de Tigné Lys-Haut-Layon
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Tigné · Lys-Haut-Layon
Informations pratiques
Lys-Haut-Layon
Journées Européennes du Patrimoine à Tigné
Salle des fêtes de Tigné 25 rue d’Anjou Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le temps d’un week-end, découvrez les artistes locaux et le patrimoine historique à travers une exposition et une marche découverte sur la commune déléguée de Tigné.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Tigné pour découvrir les créations réalisées par les artistes locaux et l’association TSL : peintures, patchwork, broderies, scrapbooking et bien d’autres réalisations seront présentés au public.
Le dimanche après-midi, une marche découverte du patrimoine historique de Tigné permettra également de partir à la rencontre du village, de son histoire et de ses lieux emblématiques, à travers une balade commentée.
Au programme :
Samedi 19 septembre, de 15h à 18h : exposition à la salle des fêtes de Tigné
Dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h : ouverture de l’exposition
Dimanche 20 septembre, à 14h30 : départ de la marche découverte du patrimoine historique de Tigné, depuis la place de la mairie
Durée : environ 2h30
Une belle occasion de découvrir les savoir-faire et la créativité des habitants, tout en plongeant dans l’histoire et le patrimoine de Tigné.
Exposition et marche sont l’occasion de (re)découvrir Tigné sous un autre regard, entre créations artistiques, rencontres et patrimoine local. .
Salle des fêtes de Tigné 25 rue d’Anjou Lys-Haut-Layon 49540 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 21 04 91 associations@lyshautlayon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Tigné Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Lys-Haut-Layon (Maine-et-Loire)
- Journées Européennes du Patrimoine à Lys-Haut-Layon Vihiers Lys-Haut-Layon 19 septembre 2026
- À la découverte des talents et du patrimoine local, Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon, Lys-Haut-Layon 19 septembre 2026
- Exposition locale, Salle des fêtes de la commune déléguée de Tigné, Lys-Haut-Layon, Lys-Haut-Layon 19 septembre 2026
- Randonnée Semi-Nocturne LES CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT Lys-Haut-Layon 19 septembre 2026
- FINI D’EN RIRE Lys-Haut-Layon 19 septembre 2026