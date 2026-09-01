Journées Européennes du patrimoine à Tonneins Tonneins
samedi 19 septembre 2026 · Tonneins
Informations pratiques
Tonneins
Journées Européennes du patrimoine à Tonneins
Tonneins Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées du patrimoine à Tonneins
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
– 10H : LANCEMENT DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
– 10H – 17H : EXPOSITION « PATRIMOINE EN PÉRIL »
– 10H – 16H : VISITE DU LOCAL « AU BIBLIOPHILE »
– 19H30 : COCKTAIL puis SÉANCE « NOTRE-DAME BRÛLE »
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
– À PARTIR DE 8H30 : RENDEZ-VOUS AVEC « LES PASSIONNÉS DU LION »
– 9H30 : RENDEZ-VOUS AVEC « LES CALANDRES TONNEINQUAISES »
– 10H – 16H : VISITE DU LOCAL « AU BIBLIOPHILE »
5 Rue Saint-Jacques
– À PARTIR DE 16H30 : DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN
– 18H : CLÔTURE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE .
Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 83 00
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English : Journées Européennes du patrimoine à Tonneins
Heritage Days in Tonneins
L’événement Journées Européennes du patrimoine à Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Val de Garonne
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