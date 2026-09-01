Informations pratiques

Tonneins

Journées Européennes du patrimoine à Tonneins

Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées du patrimoine à Tonneins

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

– 10H : LANCEMENT DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

– 10H – 17H : EXPOSITION « PATRIMOINE EN PÉRIL »

– 10H – 16H : VISITE DU LOCAL « AU BIBLIOPHILE »

– 19H30 : COCKTAIL puis SÉANCE « NOTRE-DAME BRÛLE »

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

– À PARTIR DE 8H30 : RENDEZ-VOUS AVEC « LES PASSIONNÉS DU LION »

– 9H30 : RENDEZ-VOUS AVEC « LES CALANDRES TONNEINQUAISES »

– 10H – 16H : VISITE DU LOCAL « AU BIBLIOPHILE »

5 Rue Saint-Jacques

– À PARTIR DE 16H30 : DÉCOUVERTE DE L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN

– 18H : CLÔTURE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE .

Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 83 00

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English : Journées Européennes du patrimoine à Tonneins

Heritage Days in Tonneins

L’événement Journées Européennes du patrimoine à Tonneins Tonneins a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Val de Garonne